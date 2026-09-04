Память жертв теракта в Беслане почтили в Химках

В Химках состоялась церемония возложения цветов к монументу «Жертвам Беслана». Участники акции почтили память погибших во время трагедии в Беслане минутой молчания.

В акции приняли участие представители власти, общественных организаций, спорта и духовенства. Среди них — депутат Государственной Думы Денис Кравченко, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, олимпийский чемпион Александр Лебзяк, благочинный Химкинского церковного округа иерей Дмитрий Оселедец, а также представители администрации.

Участники возложили цветы к монументу и почтили память погибших минутой молчания.

«Трагедия, произошедшая в Беслане, навсегда останется незаживающей раной для всей страны. Мы должны сделать все, чтобы эта трагедия не повторилась. Пока мы помним, эти дети остаются среди нас. Вечная память погибшим. Сил и мужества их родным и близким», — сказал Денис Кравченко.

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают в России ежегодно 3 сентября. Дата установлена в память о трагедии в Беслане 2004 года, когда в результате террористического акта погибли 334 человека, среди них 186 детей.

«Бесланская трагедия стала общей болью для всей нашей страны. Мы бережно храним память о каждом, кто погиб в те страшные дни, и никогда не забудем детей, чьи жизни оборвались слишком рано. Важно, чтобы уроки той трагедии навсегда остались в нашем сознании», — отметил Сергей Малиновский.

Церемония стала напоминанием о ценности мира и важности сохранения памяти о жертвах терроризма.