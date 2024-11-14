Память жертв теракта в Беслане почтили в гимназии № 2 в Балашихе

В гимназии № 2 имени Михаила Грачева в Балашихе провели мероприятие «Беслан: мы не вправе забыть», посвященное трагическим событиям сентября 2004 года. Учащимся 9-10 классов рассказали о пережитом ужасе и героизме тех, кто стал свидетелями этой трагедии.

Владимир Силантьев, который отдал службе Отечеству 37 лет, поделился своими воспоминаниями о спецоперации по освобождению заложников в Беслане. Он подчеркнул важность сохранения памяти о тех событиях:

«Постарайтесь сохранить услышанное в ваших сердцах на всю жизнь. Мы не вправе забыть о героизме детей, учителей, которые выстояли в этой трагедии. Офицеры, которые служат у нас, дали присягу защищать наш народ, нашу Россию, и выполняют эту задачу по сей день!», — сказал Владимир Силантьев.

Ирина Сысоева, находившаяся во время захвата заложников с сыном и учениками в спортзале, рассказала о своих переживаниях. Она вспомнила, как своими руками закрывала глаза одному из учеников, чтобы тот не стал свидетелем убийства своего отца.

Организатором встречи выступила подполковник в отставке Розалия Абатурова, руководитель исполкома балашихинского отделения общероссийской организации «Офицеры России». Час памяти стал важной возможностью для молодежи узнать об исторических событиях и вспомнить о тех, кто проявил мужество в условиях невообразимого страха.

Такие мероприятия помогают сохранить память о трагедии и героизме, а также воспитать уважение к истории и ценностям, которые укрепляют общество.

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