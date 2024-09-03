Память жертв теракта в Беслане почтили на митинге в Богородском округе

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Богородском округе прошли памятные акции. Жители возложили цветы к мемориалам и памятным доскам.

Третьего сентября в России вспоминают людей, погибших во время теракта 2004 года в школе Беслана. Делегация Богородского округа приняла участие в памятных мероприятиях в Беслане, почтив память подвига офицеров Центра специального назначения ФСБ России при спасении заложников. Среди них был военнослужащий спецподразделения «Вымпел», прапорщик ФСБ Денис Пудовкин из Ногинска.

Двадцать лет назад он отдал свою жизнь, спасая детей от террористов. К дому героя пришли ученики его родной школы — Центра образования № 2 имени Короленко и участники Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». К памятной доске они возложили цветы.

Еще одна патриотическая акция состоялась у мемориала ногинского Центра образования № 21, где установлен памятник жителям Богородского округа — современным героям, отдавшим жизни на полях сражений. Представители администрации вместе с ребятами из кадетского корпуса почтили память павших.