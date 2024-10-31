Память жертв политических репрессий почтили в школе села Федино

В селе Федино городского округа Воскресенск состоялся час исторической памяти «Судьбы без вины виноватые», организованный сотрудниками местной библиотеки совместно с педагогами школы «Горизонт» и активистами школьного отряда ЮНАРМИЯ «Юнармейские звездочки». Мероприятие было приурочено ко Дню памяти жертв политических репрессий и собрало учащихся восьмых классов.

В ходе мероприятия школьники узнали о годах Большого террора, когда тысячи людей стали жертвами необоснованных обвинений и репрессий. Особое внимание было уделено судьбам знаменитых писателей, поэтов, ученых и инженеров, чьи жизни были искалечены в те страшные времена.

Участники мероприятия познакомились с «Книгой памяти жертв политических репрессий Воскресенского района», которая наглядно показала, что трагедия коснулась практически каждой семьи. Активисты ЮНАРМИИ зачитали письма и воспоминания очевидцев тех лет, а также стихи известных поэтов, пронизанные болью и памятью о невинно осужденных.

Это мероприятие стало важным шагом в сохранении исторической памяти и напоминанием о необходимости помнить уроки прошлого, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем.

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