Память жертв политических репрессий почтили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе состоялась ежегодная мемориальная акция «Голос памяти». Собравшиеся зачитали имена расстрелянных на Бутовском полигоне с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938 года, возложили цветы и зажгли лампады.

В те времена на полигоне убили и захоронили 20762 человека.

«Сегодня сюда приезжают люди со всего мира, чтобы почтить память тех, кто лежит в братских могилах», — сообщил директор Мемориального центра «Бутово», член Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской при Патриархе Московском и Всея Руси Игорь Гарькавый.

Утром состоялась Божественная литургия в храме новомучеников и исповедников Российских. Ее возглавил епископ Иоанн Бронницкий. Он также отслужил панихиду по расстрелянным на Бутовском полигоне. Перед мемориалом «Сад памяти» прошла акция «Голос памяти», где зачитали имена всех жертв по спискам Народного комиссариата внутренних дел СССР. Собравшиеся возложили цветы и поставили лампады.

«Моя супруга Ирина Косильская скончалась в мае текущего года. Ее дедушка по материнской линии был арестован 14 января 1938 года и расстрелян 31 января того же года по обвинению в антисоветской агитации, основанному на материалах дела», — поделился родственник одного из погибших Николай Саюнов.