Память жертв политических репрессий почтили в Чехове

В городском округе Чехов состоялись ежегодные мемориальные мероприятия, посвященные памяти жертв политических репрессий. В этот день жители города вместе с представителями власти и общественных организаций почтили память пострадавших от репрессивной политики прошлого.

Председатель Совета депутатов городского округа Галина Козина возглавила церемонию возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации, члены совета ветеранов, координаторы ассоциации жертв политических репрессий по Московской области и неравнодушные жители города.

Протоирей-настоятель Храма Ионна Предтечи Георгий Захаров провел панихиду в память о павших. В своей речи он отметил важность сохранения памяти о трагических событиях прошлого, которые унесли жизни почти 800 тысяч человек и оставили след в судьбах более трех миллионов осужденных.

Галина Козина подчеркнула значимость этого дня для всех поколений: «Мы сегодня помянем тех людей, которые в своей жизни испытали такое горе — и моральное, и физическое, которое не сравнимо, наверное, ни с чем. И, слава Богу, что нам многим этого не понять и не испытать. Но помнить мы об этом должны».

На территории городского округа Чехов проживают 87 человек, пострадавших в результате карательных мер. Эти мероприятия напоминают о необходимости сохранять историческую память и стремиться к тому, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись.

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