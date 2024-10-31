Память жертв политических репрессий почтили в Богородском округе

В России 30 октября отметили День памяти жертв политических репрессий. В Ногинске, в сквере Карла Маркса, жители Богородского округа собрались, чтобы почтить память погибших.

У памятника жертвам политических репрессий собрались представители администрации округа, члены Совета ветеранов, депутаты, школьники и неравнодушные жители. Церемония началась с возложения цветов к памятнику. После этого участники митинга направились в Храм Успения Божьей Матери, где состоялся исторический лекторий, посвященный событиям тех лет.

В Богородском округе тема политических репрессий глубоко изучена благодаря Нэлли Семеновне Маргулис. По ее инициативе в 2014 году была издана «Книга памяти жертв политических репрессий Богородского уезда и Ногинского района», которая стала важным вкладом в сохранение исторической памяти.

Эти трагические события должны оставаться в нашей памяти. Мы обязаны передавать детям и внукам знания об этих фактах, сведениях и документах, чтобы честно смотреть в глаза нашему прошлому и не повторять ошибок.

Накануне этой даты делегация Богородского округа посетила Бутовский полигон — «Русскую Голгофу», где были казнены и захоронены свыше 20 700 человек, включая 247 жителей округа. Этот визит стал еще одним напоминанием о необходимости помнить и чтить память всех жертв политических репрессий.

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