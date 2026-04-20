Память жертв геноцида советского народа почтили в музее Одинцова

В Детском центре усадьбы Вяземы музея-заповедника прошла лекция «Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны». Мероприятие провели для школьников, студентов и всех желающих.

Лекцию прочитала заведующая отделом музейной педагогики и массовых мероприятий Ольга Броницкая. Слушатели узнали, что такое геноцид, концлагеря, услышали о совершенных в 1941–1945 годах нацистами и их пособниками преступлениях против мирного населения (блокаде Ленинграда, карательных операциях, уничтожении населения на оккупированных территориях). Мероприятие сопровождалось презентацией доказательств преступлений нацистов.

Лекция стала одним из шагов на пути к сохранению исторической памяти и формированию бережного отношения к прошлому, чтобы подобные трагедии никогда не повторились.