Память жертв блокады Ленинграда и Холокоста почтили в подмосковном колледже

Студенты подмосковного колледжа «Энергия» приняли участие в мероприятиях в память о жертвах блокады Ленинграда и Холокоста. В учебных корпусах Реутова, Балашихи и Богородского округа прошли внеклассные занятия, в рамках которых ребятам рассказали о подвигах героев во Второй мировой войне.

В колледже организовали классные часы, выставки, кинопоказы и акции. В холлах звучала военная музыка, включая седьмую симфонию Шостаковича.

«Мы обязаны ценить мир, видеть друг в друге человека и никогда не допустить повторения тех страшных событий», — подчеркнул директор колледжа Константин Подоляк.

Первокурсники приняли участие в акции «Блокадный Ленинград глазами молодежи» на площади Победы, узнали о Дороге жизни и подвиге ленинградцев. Экскурсия по интерактивным локациям позволила увидеть полевой госпиталь, тематические выставки и попробовать блокадный хлеб. Завершилось мероприятие минутой молчания.