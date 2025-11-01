Память защитников Севастополя почтили в Химках

Торжественная акция «Вахта памяти», посвященная легендарному подвигу, состоялась у мемориала «Вечная слава защитникам Родины» в Химках. Собравшиеся вспоминали 250 дней и ночей героической обороны Севастополя, подчеркивая, как этот пример стойкости вдохновляет современных защитников страны.

Активные горожане, сотрудники «ХимСпас» и почетные гости приняли участие в памятном событии.

«Очень важно сегодня помнить героические страницы нашей истории и говорить о них с жителями. Оборона Севастополя — это пример беспрецедентного мужества и стойкости. Проводя такие мероприятия, мы передаем не просто знания, а чувство сопричастности к великому подвигу нашего народа», — рассказала депутат Наталья Каныгина.

Участникам рассказали, как город готовился к нападению и как в течение 250 дней моряки, пехотинцы и обычные жители сражались с многократно превосходящими силами вермахта. Оборона Севастополя отвлекла значительные силы врага, что имело огромное значение для всей страны, превратив город в символ несгибаемого русского духа.

«Сегодня наши военнослужащие в зоне специальной военной операции продолжают ратное дело своих предков. Они с тем же мужеством и самоотверженностью защищают интересы страны, сражаясь за мир и справедливость. Их подвиг — это прямое продолжение славной истории русского оружия», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мероприятие завершили возложением цветов к монументу и минутой молчания.