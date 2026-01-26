Память защитников Подмосковья почтили в Химках

В Доме культуры «Фирсановка» прошел вечер, посвященный Дню освобождения Подмосковья от немецко-фашистских захватчиков. В нем приняли участие местные жители и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Гостям рассказали о ключевых событиях Великой Отечественной войны и показали видеоролик о любви к Родине. Особое внимание уделили истории памятника девяти бойцам, которые погибли на Химкинском рубеже в битве за Москву. Этот монумент установлен в сквере имени Марии Рубцовой.

«Долгие годы имена этих героев оставались неизвестными. Благодаря поисковикам мы смогли их установить и увековечить. Этот мемориал напоминает, что победа ковалась не только в крупных сражениях, но и в малых, часто безымянных эпизодах обороны Москвы», — рассказала Олеся Климачева.

После официальной части все желающие присоединились к мастер-классу по плетению ковров. Готовые изделия отправят в зону специальной военной операции как знак поддержки военнослужащих.

Муниципальный депутат Алексей Федоров отметил системную патриотическую работу в округе.

«В Химках регулярно проводятся лекции и творческие мастер-классы. Это помогает каждому найти свой способ понять историю и почувствовать ее важность», — отметил он.

Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов добавил, что такие инициативы сохраняют историческую память и воспитывают уважение к подвигу защитников Отечества.