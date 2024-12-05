Память защитников Отечества почтили в День воинской славы в Чехове

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин принял участие в церемонии возложения цветов, посвященной 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Памятные мероприятия прошли в деревне Леоново и на Стремиловском рубеже, где почтили память героев.

В начале Великой Отечественной войны в Лопасне был сформирован добровольческий батальон народного ополчения. В его ряды вступали не только ветераны гражданской войны, но и совсем юные 17-летние ребята, которые сражались бок о бок за Москву. Многие из них так и не вернулись домой.

Михаил Собакин отметил, что ожесточенных боях за Москву погибли более двух миллионов солдат. Их жертва бесценна, а память о них будет жить в сердцах вечно.

Напомним, что каждый год в городском округе Чехов проводят мероприятия, посвященные подвигу солдат, офицеров, ополченцев и партизан, чтобы сохранить память о них.

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