Память защитников Отечества почтили в Балашихе

На Братском кладбище в Балашихе состоялось возложение цветов к мемориалу героям Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие представители власти, ветераны, военнослужащие и жители округа.

У мемориала «Вечная память павшим воинам 1941–1945» собрались сотни участников, чтобы почтить память погибших. Люди возложили цветы и почтили павших минутой молчания. В этот день вспомнили как бойцов Великой Отечественной войны, так и участников специальной военной операции. Мероприятие было организовано при поддержке партии «Единая Россия».

В церемонии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров. Они подчеркнули важность сохранения памяти о погибших защитниках страны.

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память героев, которые ценой своей жизни отстояли будущее нашей страны. Здесь покоятся 118 бойцов, умерших от тяжелых ранений в госпиталях Балашихи. Наш долг — помнить подвиг поколения победителей и передавать эту память детям и внукам», — сказал Брынцалов.

Братское кладбище в Балашихе появилось на месте захоронений солдат, погибших в годы войны. В 1960 году здесь открыли мемориальный комплекс с памятником, созданным заслуженным художником Михаилом Аникеевым.

В 2024 году на территории установили памятник героям специальной военной операции. Инициативу поддержали жители округа.

Ежегодно в преддверии Дня Победы сюда приходят жители Балашихи, чтобы почтить память погибших и возложить цветы к мемориалам.