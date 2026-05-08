Память защитников Отечества почтили у Вечного огня в Можайске

7 мая у мемориала с Вечным огнем в Можайске прошла церемония возложения цветов в преддверии 81-й годовщины Победы. В акции памяти приняли участие представители администрации округа, сотрудники прокуратуры и ветераны надзорного ведомства.

К мемориалу пришли глава Можайского округа Денис Мордвинцев, Можайский городской прокурор Даниил Гаврилов, начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму Максим Никитин, а также сотрудники и ветераны прокуратуры.

Участники церемонии возложили цветы к монументу и почтили память погибших минутой молчания. Собравшиеся вспомнили солдат Великой Отечественной войны и российских военнослужащих, которые сегодня выполняют боевые задачи.

Представители надзорного ведомства отметили важность сохранения исторической памяти.

«Мы помним подвиг защитников Отечества и выражаем благодарность всем, кто отстаивал свободу страны. Вечная слава героям», — отметили сотрудники прокуратуры.

Церемония прошла у мемориала с Вечным огнем, который остается одним из главных памятных мест округа. В преддверии Дня Победы сюда традиционно приходят жители, ветераны и представители общественных организаций.