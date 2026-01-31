Память защитников блокадного Ленинграда почтили в Химках

В Химках прошло памятное собрание, посвященное 82-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Его провели в гимназии № 23 в микрорайоне Сходня.

Школьники, учителя и представители местной администрации встретились, чтобы вспомнить героев осажденного города. Перед собравшимися выступили муниципальный депутат Руслан Шаипов и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Блокада Ленинграда показала, как сила духа может преодолеть невозможное. Люди на грани голода сохранили мужество. Наша задача — передать эту память детям, чтобы героизм тех лет не забывался», — сказал Руслан Шаипов.

Учитель гимназии Ирина Агамова рассказала о значении января 1944 года. Она отметила, что освобождение Ленинграда укрепило веру в Победу.

После беседы гости ответили на вопросы викторины о событиях 1941–1944 годов. Они проверили знания о ключевых операциях, которые привели к прорыву блокады.