Память выдающегося скульптора Веры Мухиной почтили в Химках

В парке «Экоберег» в Химках прошло патриотическое событие, посвященное дню рождения знаменитого скульптора Веры Игнатьевны Мухиной — создательницы легендарной композиции «Рабочий и колхозница». Мероприятие собрало жителей округа, юных художников и педагогов Детской школы искусств имени Верстовского.

С приветственным словом выступили муниципальные депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина. Ирина Спирина подчеркнула, что искусство играет важную роль в воспитании любви к Родине и формировании правильных ценностей. Она отметила, что творчество Веры Мухиной вдохновляло поколения и стало символом целой эпохи, а задача современности — сохранять эту любовь через культуру и традиции.

В рамках встречи учащиеся школы искусств представили свои работы — графические рисунки и небольшие скульптуры, созданные под руководством преподавателей и вдохновленные творчеством Мухиной. Гости мероприятия узнали интересные факты из биографии скульптора и обсудили ее значительный вклад в развитие отечественного монументального искусства.