Память выдающегося инженера Георгия Бабакина почтили в Химках

В городском округе Химки организовали митинг в честь 110-летия со дня рождения выдающегося инженера-конструктора в космической отрасли Георгия Бабакина. Жители возложили цветы к мемориалу, посвященному исследователю, на Аллее Героев трудовой славы.

Участие в памятном мероприятии приняли школьники, неравнодушные жители, ветераны научно-производственного объединения имени Лавочкина и сотрудники администрации.

«Сложно переоценить роль Бабакина в истории космонавтики и в жизни нашего города. Будучи визионером, он всегда смотрел вперед, многие его смелые задумки реализуют его ученики и последователи в наши дни», — отметил первый заместитель главы городского округа Химки Родион Левочка.

Также собравшимся рассказали о жизненном и профессиональном пути ученого и о его достижениях в области беспилотной космонавтики. Он разрабатывал инновационные системы тестирования и управления космическими аппаратами.

Напомним, бюст Георгия Бабакина на Алее Героев установили в 2019 году. Кроме того, музей памяти великого конструктора открылся в школе «Лига первых» в Химках. Выставка существует уже 22 года и включает свыше 400 экспонатов.

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