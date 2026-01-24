Память воинов-освободителей почтили в Можайске

В деревне Мокрое прошла торжественная церемония. Мероприятие было приурочено к 84-й годовщине освобождения селения от немецко-фашистских захватчиков в 1942 году.

На памятном митинге у стелы «Населенный пункт воинской доблести» собрались местные жители, ветераны, школьники и почетные гости. Среди них были заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова, председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева и председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев.

«Враг пытался сломить нашу веру в победу, но мы доказали, что наш народ непобедим. И мы сохраняем эту историческую память», — заявила в своем выступлении Мария Азаренкова.

Собравшимся напомнили, что войска 5-й армии под командованием генерала Говорова освободили деревню Мокрое в ночь с 23 на 24 января 1942 года после ожесточенных боев.

Участники церемонии почтили память павших минутой молчания под звуки метронома. К подножию памятника они возложили венки и цветы в знак благодарности защитникам Отечества.