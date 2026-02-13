Память воинов-интернационалистов почтили в Волоколамске

В преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Волоколамском округе почтили воинов-интернационалистов. Жители собрались на мемориальном кладбище, чтобы вспомнить земляков, участвовавших в локальных конфликтах.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Эта дата стала символом окончания одной из самых сложных военных кампаний. Солдаты и офицеры проявили мужество, стойкость и верность присяге.

«Сегодня мы отдаем дань уважения ветеранам афганской войны и всем нашим соотечественникам, которые выполняли боевые задачи за пределами Родины. Их служба и преданность своей стране заслуживают глубокого признания», — сказала глава округа Наталья Козлова.

В памятной встрече участвовали ветераны боевых действий, воспитанники военно-патриотических клубов и местные жители. Собравшиеся почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальному камню.