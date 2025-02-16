Память воинов-интернационалистов почтили в Химках

В Химках состоялась серия мероприятий, приуроченных ко Дню памяти россиян, которые исполняли свой служебный долг за пределами Отечества. В частности, для учеников школы «Лига первых» и их родителей был организован тематический урок. Участники лекции узнали о происхождении этой памятной даты.

В мероприятии приняла участие Алина Шалимова, лидер Движения общественной поддержки, которая отметила, что лекция проходила в формате открытого диалога.

«Учащимся рассказали о значении этой даты, и они смогли задать свои вопросы и получить на них ответы», — поделилась она.

Мероприятие проходило под лозунгами «Успех в единстве поколений» и «Сохраняя прошлое — защищаем будущее» в рамках масштабной общественной программы.

Заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев подчеркнул, что программа направлена на сохранение и увековечение памяти о великих делах предков и современных героях, а также на формирование любви к Родине и ее истории среди населения.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева добавила, что с начала июля 2024 года в Химках было проведено почти 800 историко-патриотических мероприятий, включая лекции и мастер-классы.