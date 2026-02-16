Память воинов-интернационалистов почтили в Чехове

Война в Афганистане продолжалась почти десять лет, унеся жизни почти 15 тысяч солдат и офицеров. Около 80 чеховских военнослужащих принимали участие в составе ограниченного контингента войск, 11 из них погибли. Все они были удостоены государственных наград.

15 февраля участники мероприятия также вспомнили о соотечественниках, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч советских и российских солдат отдали свои жизни при исполнении служебного долга. Воины-интернационалисты выполняли боевые задачи в Абхазии, Южной Осетии, Сирии и других локальных конфликтах.

Многие из тех, кто прошел через войны и вооруженные конфликты, сегодня снова в боевом строю и выполняют задачи специальной военной операции.