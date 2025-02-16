Память воинов-интернационалистов почтили в Балашихе

Митинги прошли у стелы возле Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и у сквера Победы в микрорайоне Железнодорожный. В мероприятиях приняли участие сотрудники администрации, муниципальные депутаты, ветераны, жители, кадеты, юнармейцы и молодогвардейцы. Они почтили память воинов минутой молчания и возложили цветы.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб, защищая интересы нашей Родины. Вспоминаем наших героев, которые участвуют в специальной военной операции. Бойцы защищают наше с вами будущее, нашу с вами независимость. Особое значение имеет и военно-патриотическое воспитание. Благодарю наше отделение „Боевое братство“ и нашу академию Петра Великого за ту большую военно-патриотическую работу, которую мы вместе проводим», — сказал Сергей Юров.

У Памятного знака воинам, погибшим при исполнении служебного долга в Афганистане, собравшихся приветствовали глава Балашихи и секретарь партии «Единая Россия» Сергей Юров, Герой России, почетный гражданин Московской области, президент Ассоциации социальной защиты подразделений специального назначения «Витязь» Сергей Лысюк и руководитель балашихинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Яковлев.

В сквере в Железнодорожном к участникам обратился председатель Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов. Он возложил цветы, поздравил ветеранов локальных войн и пожелал им здоровья.

«В преддверии праздника хочется поприветствовать всех ветеранов — тех, кто непосредственно принимал участие в этих локальных войнах. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа. Помните, что мы всегда вместе, а когда мы едины, мы непобедимы», — сказал Геннадий Попов.

День памяти воинов-интернационалистов — официальная дата в России. Она отмечается 15 февраля. Именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула Афганистан.