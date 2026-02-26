Память воинов-дзержинцев почтили возложением цветов к мемориалу в Балашихе

В городском округе Балашиха прошла церемония возложения цветов к мемориалу воинам дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Мероприятие собрало представителей власти, военнослужащих и жителей города.

В церемонии приняли участие глава округа Сергей Юров, секретарь местного отделения «Единой России», командир ОДОН имени Дзержинского Дмитрий Кузнецов, глава Реутова Алексей Ковязин и военнослужащие дивизии.

«Подвиги бойцов дивизии — это пример высочайшего мужества, верности присяге и беззаветного служения Родине. Их имена навсегда вписаны в историю страны и нашего города», — подчеркнул Сергей Юров.

День памяти военнослужащих дивизии имени Дзержинского традиционно отмечается 25 февраля. В этот день в Балашихе проводятся памятные церемонии и митинги с участием ветеранов, военнослужащих и жителей. Возложение цветов стало символом единства и уважения к истории, объединяющим разные поколения.