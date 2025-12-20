Память ветерана войны Михаила Машинцева почтили в Химках

С приветственной речью выступил муниципальный депутат Валентин Герасимов, который подчеркнул важность сохранения памяти о выдающихся земляках. «Жизнь таких людей, как Михаил Савельевич, – это живой пример мужества и преданности Родине, который должен вдохновлять всех нас», – отметил он.

Участники мероприятия узнали о жизни и подвиге Михаила Машинцева, который родился 18 декабря 1909 года и прошел всю Великую Отечественную войну. За мужество, проявленное при форсировании реки Одер, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны он вернулся к мирному труду на НПО «Энергомаш», внося значительный вклад в развитие страны.

«Мы живы сегодня благодаря героям прошлого, таким как Михаил Машинцев. И наш долг – помнить их подвиг. А наши сегодняшние герои, наши бойцы в зоне СВО, продолжают их дело, с тем же мужеством защищая интересы и будущее нашей страны», – отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Лекция о Михаиле Машинцеве стала частью масштабных патриотических мероприятий, проводимых в Химках с 2024 года.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что цель этих мероприятий — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России и уважения к ее истории и культуре.