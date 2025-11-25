Память ветерана войны Александра Семикова почтили в Химках

В школе № 20 в Химках 22 ноября прошло патриотическое мероприятие, на которое собрались школьники, их родители и депутат городского округа Глеб Демченко. Все участники вспомнили человека, чье имя стало символом мужества и преданности Родине.

Александр Иванович Семиков, уроженец Химок, преодолел испытания Великой Отечественной войны, проявив исключительную отвагу и героизм. Его боевые заслуги вдохновляли товарищей и способствовали Победе. Гости на встрече узнали о его жизни, примере стойкости, патриотизма, а также готовности защищать суверенитет Родины.

«Мы гордимся тем, что такие герои, как Александр Иванович, родились и жили на нашей химкинской земле. Его подвиг — это живой пример мужества и самопожертвования, который вдохновляет и сегодняшних защитников Отечества. Мы видим ту же готовность идти до конца, ту же отвагу и ту же безграничную любовь к Родине в наших бойцах», — поделилась депутат Химок Татьяна Кавторева.

Материалы о жизни и боевом пути Александра Ивановича были представлены на встрече, а также рассказы о его подвигах, которые принесли ему особый знак отличия — медаль «Золотая звезда».

«Такие встречи позволяют не только сохранить историческую память, но и воспитать в юных сердцах те качества, которыми обладал Александр Иванович: мужество, честь, долг и преданность. Мы видим, как сегодня эти же качества проявляют наши бойцы в зоне СВО, защищая мир и справедливость. Именно такие встречи помогают осознать неразрывную связь поколений, понять, что героизм — это часть нашей национальной идентичности», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Патриотические мероприятия проходят регулярно в Химках. Мастер-классы, концерты, спортивные соревнования, часы памяти и встречи с участниками боевых действий стали неотъемлемой частью жизни города.