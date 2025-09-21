Память ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Уланова почтили в Химках

В спортивном комплексе «Родина» в Химках прошло патриотическое мероприятие в честь педагога и ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Петровича Уланова. Он испытал все тяготы 1941–1945 годов, был награжден за доблесть и мужество.

С приветственной речью перед участниками выступил муниципальный депутат Николай Томашов.

«Очень важно рассказывать жителям, особенно молодежи, о наших выдающихся земляках. Их жизнь, их заслуги — это не просто страницы истории, это живой пример служения Родине, на котором должны воспитываться новые поколения. Дмитрий Петрович Уланов — один из таких героев, чье имя навсегда вписано в историю Химок», — отметил Николай Томашов.

Дмитрий Петрович родился 18 сентября 1915 года, прошел всю Великую Отечественную войну, был неоднократно награжден за доблесть и мужество. Он переехал в Химки после демобилизации и до пенсии руководил средней школой № 7. Впоследствии она приобрела статус лицея благодаря его стараниям и таланту. Сегодня ученики бережно хранят память о первом директоре.

«Сейчас, в условиях проведения специальной военной операции, особенно важно сохранять историческую память о таких людях, как Дмитрий Петрович. Их подвиги на фронте и в тылу служат нравственным ориентиром для наших бойцов на передовой и для всех нас», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.