Память великого русского драматурга почтили в Чехове

15 июля отмечается День памяти Антона Чехова, который скончался в 1904 году в возрасте 44 лет. В день смерти писателя глава округа Михаил Собакин, депутаты, сотрудники администрации, участники СВО, ветераны и школьники почтили память классика, возложив цветы к его памятнику на бульваре Чехова.

Великий писатель очень много сделал для Лопасненского края, став настоящим символом меценатства, доброты и искреннего служения людям. Чехов не только занимался творчеством, но и активно участвовал в жизни общества, строил школы и лечил крестьян.

Имя драматурга неразрывно связано с округом: он прожил в усадьбе «Мелихово» семь лет и за это время успел написать 42 произведения.

«Можно долго называть его заслуги. Антон Павлович был великим человеком. Мы с вами наследники русской классики. Мы свято храним память о драматурге и восхищается ценностями, которые он привнес в нашу жизнь», — отметил Михаил Собакин.