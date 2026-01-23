Память узников фашистских концлагерей почтили в Воскресенске

В рамках «Недели памяти жертв Холокоста» в Воскресенске прошло памятное мероприятие. Его организовали специалисты молодежного центра «Олимпиец» у мемориала несовершеннолетним узникам фашизма в микрорайоне Новлянский.

У монумента собрались школьники, волонтеры Подмосковья, юнармейцы и активисты Движения Первых. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника.

Мероприятие было приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) войсками Красной армии.

Холокост — это не просто историческое событие, а суровое напоминание о том, к чему может привести ненависть и дискриминация. Наш долг — передать будущим поколениям знания об этих ужасах, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. «Неделя памяти» открыла Год единства народов России, которым объявлен 2026 год.