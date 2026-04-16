Память узников фашистских концлагерей почтили в Химках

Патриотическое мероприятие прошло в дошкольном отделении лицея № 12. Его приурочили к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Цель встречи — сохранение исторической памяти и воспитание уважения к тем, кто пережил трагические события мировой истории. Ее провели в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках с июля 2024 года. Инициатива подчеркивает важность преемственности исторической памяти и ценностей.

«В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата была выбрана и утверждена ООН не случайно: она связана с интернациональным восстанием узников концентрационного лагеря Бухенвальд, произошедшим 11 апреля 1945 года», — подчеркнула депутат и директор лицея № 12 Юлия Ишкова.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев добавил, что память о трагедиях прошлого объединяет поколения и служит напоминанием о важности мира, гуманизма и взаимного уважения.

«Такие встречи помогают подрастающему поколению лучше понять цену мира, сохранить уважение к истории и почувствовать личную ответственность за будущее своей страны», — отметила депутат Галина Болотова.