Память узников фашистских концлагерей почтили в Богородском округе

Традиционный митинг провели у мемориала в сквере Карла Маркса в Ногинске. Присутствующие собрались, чтобы оплакать тех, кого больше нет с нами, почтить их память и поддержать всех, кто героически прошел тот ад на земле, кто пережил эти страшные события.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей ежегодно отмечают 11 апреля.

Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

В Ногинске к памятному знаку несовершеннолетних узников фашистских концлагерей возложить цветы пришли жители Богородского округа.

В округе в настоящее время проживают 59 человек, испытавших на себе ужас лагерного заключения.

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них пять миллионов — граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них — около двух миллионов детей.

«Склоняю голову перед теми, кто выжил и кто ушел в вечность, разделив эту горькую учесть. Ребята, здесь стоящие, обращаюсь к вам. Пока есть возможность — прикоснитесь к тем, кто выжил и помнит эти события. Возьмите эту энергию, память, чтобы передать ее дальше», — обратился к собравшимся заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов.

Минутой молчания присутствующие почтили светлую память погибших узников фашистских концлагерей.

Возложили цветы к памятному знаку председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов, заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов, председатель Ногинской общественной организации «Бывшие несовершеннолетние узники фашизма» Елена Жабина и члены данной организации, воспитанники Ногинского кадетского корпуса, юнармейцы и неравнодушные жители округа.

После этого в Центре культуры имени Калиниченко состоялось мероприятие с чествованием узников фашистских концлагерей, проживающих в Богородском округе.