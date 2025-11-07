Память участников парада 1941 года почтили в Химках

Участники встречи узнали об истории подготовки этого события в условиях военного времени и увидели уникальные кадры кинохроники, посвященной знаковой дате в истории России.

«Сегодня, вспоминая 1941 год, мы чтим одну из самых героических и знаковых страниц нашей истории — парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Это был беспрецедентный акт мужества. В тот момент враг стоял буквально в 25-30 километрах от столицы, шло ожесточенное сражение за Москву. Но даже в такой критический час, когда небо было затянуто снегом, а холод пронизывал до костей, по Красной площади прошли войска, многие из которых прямиком с парада отправлялись на передовую», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Спикеры подчеркнули важность сохранения исторической правды и передачи памяти о подвиге предков новым поколениям.

«Именно такие моменты нашей истории формируют основу для подлинного патриотизма. Пример героизма из истории вдохновляет нас и сегодня, когда наши военнослужащие с честью выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Память о героизме 1941 года учит нас стойкости, объединению и готовности защищать свое Отечество», — прокомментировала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Как отметил депутат Глеб Демченко, подобные патриотические мероприятия стали неотъемлемой частью жизни Химок, где регулярно проходят встречи с ветеранами, уроки мужества и другие события, направленные на воспитание гражданской ответственности и сохранение исторической памяти.