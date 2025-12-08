Память участников Битвы под Москвой почтили в Солнечногорске

В деревне Баранцево городского округа Солнечногорск у мемориала «Последний рубеж» состоялся митинг, посвященный 84-й годовщине контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Именно в этом месте в ноябре–декабре 1941 года находилась линия обороны 18-й дивизии народного ополчения, и красноармейцы смогли выдержать натиск фашистских войск.

Настоятель Спасского и Георгиевского храмов иерей Дмитрий Полещук провел панихиду по всем погибшим в годы Великой Отечественной войны. Почтить память героев пришли депутаты Совета депутатов округа, члены местной фракции «Единая Россия» Ирина Донская и Наталья Ульянова, уполномоченный главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Воронов, а также военнослужащие и жители округа.

После минуты молчания военнослужащие произвели оружейный салют.

«Сегодня мы отмечаем важную дату в истории нашей Родины — 84-ю годовщину начала контрнаступления советских войск под Москвой. Этот героический подвиг наших предков стал поворотным моментом Великой Отечественной войны, символом мужества и стойкости советского народа. Вечная память героям, защитившим свободу и независимость нашей страны!», — сказала депутат Совета депутатов округа, член местной фракции «Единая Россия» Наталья Ульянова.

Московская стратегическая наступательная операция проходила с 5 декабря 1941 года по 7 января 1942 года и длилась 34 суток. Она проводилась силами Западного, Калининского и правого крыла Юго-Западного фронтов на фронте шириной около 1000 км.