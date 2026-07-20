Память Царственных страстотерпцев почтили в Подольске

В день памяти Царственных страстотерпцев архиепископ Аксий совершил Божественную литургию в храме, для которого этот праздник является престольным. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Подольского епархиального управления иерей Константин Семенов, настоятель храма иерей Кирилл Сложеникин, а также духовенство Подольского благочиния

Богослужебные песнопения исполнил квартет архиерейского хора под управлением Романа Гороха. На Божественной литургии присутствовали заместитель главы городского округа Подольск Анжела Студеникина, ктитор храма Владимир Мелихов, многочисленные прихожане и гости прихода. По завершении литургии настоятель храма иерей Кирилл Сложеникин выразил благодарность архиепископу Аксию за архипастырский визит и преподнес в дар святую икону Царственных страстотерпцев. В ответ владыка Аксий передал для храма образ Божией Матери «Спорительница хлебов».

В ходе торжественного мероприятия ктитор храма Владимир Мелихов был удостоен епархиальной награды — медали преподобного Варлаама Серпуховского второй степени — в знак признания его усердных трудов по строительству и благоукрашению прихода.