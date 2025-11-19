Память создателя легендарной картины «Мать партизана» почтили в Химках

На базе школы № 19 в Химках прошло памятное мероприятие, приуроченное к созданию легендарной картины Сергея Герасимова «Мать партизана». Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Участники встречи смогли погрузиться в историю этого мощного художественного произведения и узнали интересные факты о жизни Народного художника СССР, академика, чье творчество стало ярким отражением эпохи.

«Картина „Мать партизана“ — это воплощение несгибаемого духа русского народа. Через искусство в юных сердцах воспитывается настоящий патриотизм, любовь к Родине и неприятие любого проявления фашизма и зла», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Спикеры напомнили участникам мероприятия о важности подобных патриотических мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти.

«Подобные мероприятия, посвященные таким знаковым произведениям искусства и великим историческим событиям, имеют огромное значение для всех жителей Химок, особенно для нашей молодежи. Они позволяют не просто узнать факты из истории, но и прочувствовать эмоциональную глубину подвига, понять цену Победы и осознать силу духа наших предков», — отметил депутат Химок Руслан Шаипов.

Как добавил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, сохранение памяти об исторических событиях и выдающихся личностях является основой силы народа и залогом мирного будущего.