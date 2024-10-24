Память советской олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой почтили в Химках

Мероприятие, посвященное советской и российской биатлонистке и лыжнице, трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой, провели в музее «Слава химкинского спорта» баскетбольного центра «Химки». Вечер памяти состоялся в рамках проекта «Химки. Успех единства поколений».

Анфиса Резцова — первая в мире женщина, которой удалось завоевать золото олимпийских игр в двух зимних видах спорта: лыжных гонках и биатлоне. Жители Химок почтили память спортсменки в первую годовщину ее смерти.

«Анфиса Резцова не только прославила российский спорт на мировой арене, но и внесла огромный вклад в развитие города. Много лет она жила в Химках, активно участвовала в общественной жизни, была депутатом Совета. Ее вклад в развитие спортивной инфраструктуры и популяризацию здорового образа жизни неоценим. В 2001 году лыжному стадиону в Химках было присвоено имя Анфисы Резцовой, и ежегодно проводятся соревнования по лыжным гонкам ее памяти», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Присутствующим рассказали о великих победах лыжницы и ее вкладе в развитие спорта в Химках.

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