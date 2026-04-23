Память советского конструктора-оружейника Сергея Мосина почтили в Химках

19 апреля в территориальном отделе «Новогорск-Планерная» в Химках прошла памятная встреча, приуроченная ко дню рождения выдающегося советского конструктора-оружейника Сергея Мосина. Среди участников были местные жители, сотрудники отдела, а также лидеры Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова и Светлана Пашковская.

Основное внимание уделили жизненному пути создателя знаменитой винтовки-«трехлинейки». Сергей Мосин в 90-е годы XIX века отверг заманчивое предложение европейских промышленников. Перед ним встал выбор между личным богатством и преданностью Родине — и он твердо выбрал второе.

«Мы узнали о судьбе инженера, чей талант на десятилетия опередил эпоху. Преданность долгу и личная ответственность перед Родиной — вот те ориентиры, на которых необходимо воспитывать подрастающее поколение», — отметила Екатерина Красильникова.

Оживленный диалог раскрыл множество любопытных деталей о разработках Мосина и значении его оружейного наследия в годы Великой Отечественной войны. Его конструкции воплотили символ неукротимой стойкости советского солдата.

«История всегда складывается из поступков конкретных личностей. Искренний отклик аудитории на такие мероприятия говорит сам за себя, поэтому патриотическое воспитание в Химках будет только крепнуть», — поделилась Светлана Пашковская.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов, постоянный сторонник таких инициатив, добавил, что ключевая цель патриотического воспитания в Химках — это сформировать крепкую систему ценностей, где почтение к подвигам предков станет надежным фундаментом для будущего.