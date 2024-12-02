Память советского хоккеиста Валерия Харламова почтили в Солнечногорске

Памятная церемония в честь выдающегося советского хоккеиста Валерия Харламова прошла в Солнечногорске. Участники мероприятия возложили цветы к месту его трагической гибели, чтобы отдать дань уважения легенде спорта в День российского хоккея.

Трагедия произошла 27 августа 1981 года на 74-м километре Ленинградского шоссе, когда Валерию Харламову было всего 33 года. Спортсмен попал в автомобильную аварию.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память прославленного советского хоккеиста, третьего бомбардира в истории чемпионатов мира, набравшего 155 очков в 105 матчах. Человека, который стал символом хоккея и вдохновением для многих поколений. Валерий Харламов навсегда останется в наших сердцах как выдающийся спортсмен и преданный своей команде человек», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.