Память промышленника Саввы Морозова почтили в Орехово-Зуеве

В Выставочном зале Орехово-Зуева прошла торжественная встреча, посвященная памяти выдающегося русского промышленника, мецената и общественного деятеля XIX века Саввы Тимофеевича Морозова. Мероприятие, приуроченное к 164-й годовщине со дня его рождения, собрало историков, краеведов и всех, кому дорога история родного края.

Организатором памятного вечера выступил знаменитый «Морозовский клуб». Вот уже полтора десятилетия участники объединения поддерживают традицию ежегодных встреч, на которых детально разбираются страницы жизни великой династии. В этом году формат встречи объединил научный подход и живое обсуждение: члены клуба подготовили серию докладов, раскрывающих личность Саввы Тимофеевича не только как «текстильного короля», но и как человека глубокой культуры и прогрессивных взглядов.

«Савва Тимофеевич прожил короткую, но необычайно насыщенную жизнь, оставив после себя наследие, масштаб которого мы осознаем до сих пор. В Орехово-Зуеве к имени Морозовых относятся с особым почтением: именно благодаря их энергии и капиталам наше поселение совершило невероятный рывок, превратившись в мощный промышленный центр. Приятно видеть, что такие встречи привлекают не только экспертов, но и молодежь, неравнодушную к своим корням», — отметил председатель Морозовского клуба Андрей Столяров.

Завершением программы стало посещение тематической фотовыставки «Морозовские мануфактуры в Орехово-Зуево». На снимках, сделанных с высоты птичьего полета, запечатлен архитектурный ансамбль текстильной империи.