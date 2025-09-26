Память полководца Петра Багратиона почтили на Бородинском поле в Можайске

На территории музея-заповедника «Бородинское поле» состоялись торжественные мероприятия, посвященные памяти выдающегося российского полководца, князя Петра Ивановича Багратиона. Церемония прошла у главного монумента поля русской славы — на Батарее Раевского, где покоится прах героя Отечественной войны 1812 года.

"Я очень рад, что сегодня в очередной раз мы собрались, чтобы вспомнить, хотя память наша бесконечна, великого полководца Петра Ивановича Багратиона, — Давайте никогда не забывать его подвиги. Особенно это касается молодежи. Учите историю, будьте верны тем добрым традициям, которые заложили наши предки", - отметил депутат Василий Овчинников.

С приветственным словом обратился и председатель Историко-патриотического объединения «Багратион» Григорий Бродский, отметивший актуальность изучения наследия полководца и в наши дни.

Под звуки военного оркестра к подножию монумента легли живые цветы. Молебен о упокоении души генерала Багратиона отслужил Благочинный Можайского церковного округа священник Иоанн Лобода.

Следом за церемониалом стартовали традиционные XXXIV Багратионовские чтения — научная конференция, на которой исследователи из разных городов страны представляют новые находки, связанные с эпохой Наполеоновских войн и личностью полководца.

Уже более двух веков подвиги и имя князя Багратиона продолжают оставаться символом доблести, патриотизма и верности своему долгу.