Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в селе Шатово в Серпухове

В Михаило-Архангельском храме села Шатово прошла торжественная Божественная литургия и церемония открытия мемориальных досок с именами героев, погибших в 1941 году в боях под Серпуховом при защите Москвы. Службу возглавили благочинный иерей Дионисий Коськин и протоиерей Андрей Грицышин, настоятель Знаменской церкви в Дубровицах.

В мероприятии приняли участие потомки ополченцев, чьи судьбы связаны с героической обороной южных рубежей столицы. Этот храм — не просто исторический памятник, а святое место, наполненное памятью о подвиге советских солдат, которые отдали свои жизни ради будущих поколений. Сегодня их имена увековечены на каменных табличках, чтобы сохранить память о той высокой цене, которую пришлось заплатить за мир и свободу.