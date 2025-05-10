Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в селе Шатово в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Михаило-Архангельском храме села Шатово прошла торжественная Божественная литургия и церемония открытия мемориальных досок с именами героев, погибших в 1941 году в боях под Серпуховом при защите Москвы. Службу возглавили благочинный иерей Дионисий Коськин и протоиерей Андрей Грицышин, настоятель Знаменской церкви в Дубровицах.

В мероприятии приняли участие потомки ополченцев, чьи судьбы связаны с героической обороной южных рубежей столицы. Этот храм — не просто исторический памятник, а святое место, наполненное памятью о подвиге советских солдат, которые отдали свои жизни ради будущих поколений. Сегодня их имена увековечены на каменных табличках, чтобы сохранить память о той высокой цене, которую пришлось заплатить за мир и свободу.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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«В год 80-летия Великой Победы, когда время постепенно стирает границы прошлого, особенно важно помнить тех, кто защищал нашу землю и свободу. Мемориальные доски в Шатово станут вечным напоминанием о мужестве и самопожертвовании наших героев. Их память навсегда сохранится в наших сердцах», — отметила заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова.

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