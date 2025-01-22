Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Богородском округе

Депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа, молодогвардейцы и жители возложили цветы к стеле «Населенный пункт воинской доблести» в Ногинске. Они почтили память о земляках, героически воевавших на фронте и трудившихся в тылу, приближая победу.

«Сегодня мы отдаем дань уважения прошлому, героям, которые обеспечили будущим поколениям возможность мирно жить и трудиться. Жители округа должны знать имена своих героев-земляков, проявивших доблесть и мужество. Ведь очень важно формировать уважительное отношение к истории страны, ее героическому прошлому и настоящему. Память о наших героях должна жить вечно», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Богородского округа Павел Ермилов.

Ногинск по праву стал населенным пунктом воинской доблести. В годы Великой Отечественной войны почти половина из 81 тысячи человек, на то время проживавших в городе, были мобилизованы на фронт. И 15 тысяч не вернулись домой.