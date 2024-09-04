Память жертв теракта в школе Беслана почтили в Балашихе

Третьего сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день участники акции собрались возле храма Александра Невского, чтобы почтить память погибших 20 лет назад во время теракта в школе Беслана. В 2004 году террористы на протяжении трех дней удерживали в заложниках учеников, их родителей и педагогов школы № 1. Трагедия унесла жизни свыше 300 человек — 186 из них дети.

«Терроризм — зло, которое не имеет границ и национальностей. К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с этой нечеловеческой жестокостью и сегодня. Террористический акт в Крокусе, преступления киевского режима на Донбассе, в Курске, Белгороде. Уверен, что все причастные будут жестоко наказаны», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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