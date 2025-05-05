Память погибших в годы ВОВ тружеников фетровой фабрики почтили в Воскресенске
В сквере «75-летия Победы» в Воскресенске прошел памятный митинг, посвященный труженикам фетровой фабрики, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В рамках церемонии была передана на хранение в школьный музей капсула времени с обращением к будущим поколениям от педагогического коллектива и учеников школы.
Капсула выполнена в виде артиллерийского снаряда, доставленного с территории специальной военной операции, внутри которой находятся письма, рисунки и текст обращения детей.
В мероприятии приняли участие учащиеся школы «Вектор», заместитель главы Воскресенского городского округа Александр Бутор, заместитель председателя Совета депутатов Сергей Слепов, член Общественной палаты Татьяна Егорова, заместитель генерального директора ОАО «Фетр» Елена Уголькова и ветеран специальной военной операции Дмитрий Белоусов.
Участники митинга почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. В завершение мероприятия состоялось возложение цветов и торжественное несение Вахты Памяти.