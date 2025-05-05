Память погибших в годы ВОВ тружеников фетровой фабрики почтили в Воскресенске

В сквере «75-летия Победы» в Воскресенске прошел памятный митинг, посвященный труженикам фетровой фабрики, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В рамках церемонии была передана на хранение в школьный музей капсула времени с обращением к будущим поколениям от педагогического коллектива и учеников школы.