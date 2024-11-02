Память погибших участников СВО почтили в Химках

Офицер Пушкинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Подмосковья принял участие в проекте «Многонациональная Россия — страна Героев». На площади у мемориала «Участникам СВО» в Химках правоохранители, волонтеры и местные жители почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.
Гости мероприятия также посетили выставку портретов участников спецоперации и премьеру документального фильма о мужестве защитников. Завершился вечер конференцией, где участники делились воспоминаниями о погибших в боевых действиях. Среди них был бывший сотрудник Пушкинского ОВО, прапорщик полиции Дмитрий Федоров, который добровольно отправился в зону спецоперации и погиб.
Напомним, проект «Многонациональная Россия — страна Героев» призван подчеркнуть единство и патриотизм россиян, а также отдать дань уважения защитникам родины.
Церемония награждения лучших тренеров прошла в Химках
ВС России использовали данные американца Мартиндейла для нанесения ударов по ВСУ
Форум председателей советов многоквартирных домов прошел в Подольске
Фестиваль народов России пройдет в Химках 5 ноября
Глава Подольска вручил первые паспорта еще 16 школьникам
Дорожные ограждения отремонтировали в 9 округах Подмосковья
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте