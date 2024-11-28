Память погибших прапорщиков почтили в Солнечногорске

Памятный митинг в честь прапорщиков милиции Виктора Минаева и Андрея Гучкова прошел в Солнечногорске. Они погибли в ноябре 2004 года при исполнении служебных обязанностей.

Трагические события произошли 20 лет назад, когда Виктор Минаев и Андрей Гучков готовились к сдаче смены. Внезапно поступила тревожная информация: на улице Дзержинского двое вооруженных автоматами дезертиров угрожали местным жителям. Злоумышленники пытались угнать у водителя «девятку», когда к ним подъехал дежурный экипаж. Как только Минаев и Гучков вышли из машины, преступники открыли огонь. Спасенный водитель успел добраться до поста милиции и сообщить о случившемся.

«Ребята выполнили свой долг до конца. Это был отличный экипаж, на который всегда можно было рассчитывать. К тому же лучшие друзья. Приказом президента им посмертно присвоены ордена мужества», — рассказал бывший начальник Солнечногорского Отдела вневедомственной охраны, полковник полиции Андрей Сотников.