Память погибших на службе сотрудников МВД почтили во Фрязине

В День памяти сотрудников органов внутренних дел глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев возложил цветы к мемориальным доскам героев. Старшего сержанта Бориса Богомолова и старшего сержанта Виктора Кучко за подвиги посмертно наградили орденами Мужества.

Почтить память погибших при выполнении служебных обязанностей полицейских собрались глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев, депутаты городского Совета, сотрудники отдела полиции, курсанты Щелковского колледжа и волонтеры.

Награжденные посмертно орденами Мужества старший сержант Борис Богомолов и старший сержант Виктор Кучко служили во Фрязинской милиции. Они полностью посвятили себя обеспечению благополучия и спокойствия граждан города.

«Вечная память нашим героям! Низкий поклон и искренняя благодарность всем, кто служит и служил в органах внутренних дел! Память о тех, кого уже с нами нет, всегда будет жить в сердцах», — сказал Дмитрий Воробьев.

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