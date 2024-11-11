Память погибших на службе сотрудников МВД почтили в Подольске

В памятной акции участвовали работники администрации городского округа, представители духовенства и школьники. Мероприятие прошло накануне профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел, который отмечался 10 ноября.

Участники акции возложили цветы к памятникам Герою России Александру Монетову, Дмитрию Авдееву и ОМОН «Русич». Память погибших при выполнении служебного долга полицейских почтили минутой молчания.

«Дети должны видеть, как мы помним и чтим память тех, кто отдал свои жизни за безопасность нашей страны», — отметила мать Героя России Валентина Монетова. Она добавила, что не менее важно оказывать поддержку и говорить слова любви тем, кто несет службу в настоящее время.

Учащиеся Дубровицкой школы имени Александра Монетова поздравили сотрудников МВД с профессиональным праздником.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».