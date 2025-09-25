Память погибших на Северном Кавказе почтили в Богородском округе

В деревне Тимохово Богородского городского округа прошел митинг в память о погибших на Северном Кавказе. Для безопасности участников задействовали кинологов и народную дружину.

Мероприятие приурочили ко Дню памяти погибших и пропавших без вести на Северном Кавказе и к 25-й годовщине первого захоронения на воинском участке Богородского кладбища.

В целях безопасности специалисты-кинологи провели предварительное обследование территорий, где планировалось проведение траурного митинга. Для помощи сотрудникам правоохранительных органов в охране общественного порядка к дежурству были привлечены члены народной дружины Богородского городского округа.

Благодаря слаженной работе всех служб, памятный митинг прошел организованно и без происшествий, позволив собравшимся почтить память защитников Отечества.