Память погибших мотоциклистов почтили в Серпухове

В Серпухове у подножия Соборной горы прошла традиционная акция — День памяти погибших мотоциклистов. Ежегодное мероприятие состоялось вечером 18 сентября.
Организаторы мероприятия, местное отделение всероссийского мотоклуба «Ночные волки», провели акцию с особым почтением и уважением к памяти погибших. Участники собрались, чтобы вместе помолиться и почтить память товарищей минутой молчания у огненного креста.
В ходе мероприятия собравшиеся еще раз вспомнили о важности неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и обязательного использования полной экипировки.
Эти простые правила — не формальность, а единственный верный способ сохранить жизнь себе и своим близким.
Финальным аккордом акции стал прощальный рев моторов. Участники выразили благодарность всем, кто нашел время присоединиться к этому важному событию.
