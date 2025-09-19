Сегодня 15:03 Память погибших мотоциклистов почтили в Серпухове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов Подмосковье

Мотоциклы

Серпухов

Правила

Дороги

Общественные акции

В Серпухове у подножия Соборной горы прошла традиционная акция — День памяти погибших мотоциклистов. Ежегодное мероприятие состоялось вечером 18 сентября.

Организаторы мероприятия, местное отделение всероссийского мотоклуба «Ночные волки», провели акцию с особым почтением и уважением к памяти погибших. Участники собрались, чтобы вместе помолиться и почтить память товарищей минутой молчания у огненного креста.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В ходе мероприятия собравшиеся еще раз вспомнили о важности неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и обязательного использования полной экипировки. Эти простые правила — не формальность, а единственный верный способ сохранить жизнь себе и своим близким.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Финальным аккордом акции стал прощальный рев моторов. Участники выразили благодарность всем, кто нашел время присоединиться к этому важному событию.