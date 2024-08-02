Память погибших бойцов ВДВ почтили в Подольске

У мемориала воинам-интернационалистам в Подольске прошел митинг. На нем почтили память погибших бойцов Воздушно-десантных войск.

На площади Славы собрались жители округа, активисты общественных организаций, юнармейцы, десантники и их родные. Также участие в мероприятии приняли глава Подольска Григорий Артамонов, первый заместитель председателя горсовета, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Любовь Ушанева.

«Во все времена крылатая пехота была надежной опорой для нашей страны. Продолжая традиции предков, сегодня защитники вновь выполняют самые трудные и ответственные задачи, в числе первых оказываясь на огневом рубеже. Подвиги воинов ВДВ навсегда вписаны в историю нашей Родины и останутся в сердцах россиян навечно!» — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

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